Турция на выставке SAHA представила авиадвигатель мощностью почти как у F-35

Анкара создала авиадвигатель для своего самолета пятого поколения Турция на выставке SAHA представила авиадвигатель мощностью почти как у F-35

Москва6 мая Вести.Авиадвигатель GÜÇHAN турецкого производства представлен на международной оборонной выставке SAHA, проходящей с 5 по 9 мая в Стамбуле. Двигатель обеспечивает тягу в 186 кН (килоньютонов), что сопоставимо с двигателями американского истребителя пятого поколения F-35.

Двигатели Pratt&Whitney для F-35 развивают тягу до 191 кН, отмечает РИА Новости.

Двигатель разработан научно-исследовательским бюро министерства обороны Турции тягой до 42 тысяч фунтов-сил (186 кН) выяснил на стенде корпорации корреспондент агентства

США ранее исключили Турцию из списка возможных получателей F-35. После этого Анкара приступила к разработке собственного проекта боевого самолета нового поколения KAAN. Сейчас самолетами пятого поколения обладают США с F-22 Raptor и F-35 Lightning, Китай с Chengdu J-20 и Россия. У РФ два самолета, удовлетворяющих критериям пятого поколения. Это Су-57 и Су-75 Checkmate.

KAAN поступит на вооружение ВВС Турции к концу 2028 года, заверил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Если это произойдет, то Турция станет четвертой участницей клуба обладателей истребителями пятого поколения собственного производства.