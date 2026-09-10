Туристы спаслись от атак БПЛА на Сочи в цокольном этаже прибрежного кафе

Туристов в Сочи укрывали в бетонном цокольном этаже кафе при атаке БПЛА Туристы спаслись от атак БПЛА на Сочи в цокольном этаже прибрежного кафе

Москва10 сен Вести.Находившиеся на побережье Черного моря в момент атаки украинских БПЛА и БЭК туристы смогли спастись в бетонном цокольном этаже кафе. Об этом сообщает "Российская газета".

Вечером 9 сентября произошли удары беспилотников с воздуха и с моря, в результате которых пострадали 28 человек. Из них двое дети.

Побежали туда, куда сказали. Там быстро всех пустили, завели в укрытие и успокоили: сказали, что стены бетонные и ничто не угрожает приводит источник слова очевидца

Безэкипажные катера нанесли ущерб пляжу и участку Приморской набережной. На фоне атак отдыхающих призвали воздержаться от посещения пляжей.

Возбуждено уголовное дело о теракте.