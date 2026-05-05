КДК РФС присудил "Уфе" техническое поражение за неявку на матч Первой лиги

"Уфу" наказали за неявку на игру из-за БПЛА КДК РФС присудил "Уфе" техническое поражение за неявку на матч Первой лиги

Москва5 мая Вести.По итогам заседания КДК РФС "Уфе" присудили техническое поражение со счетом 0:3 в игре 32-го тура Первой лиги против "СКА-Хабаровска". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Матч должен был состояться 3 мая в 10 утра по московскому времени.

Ранее сообщалось, что причиной отмены встречи стало закрытие воздушного пространства и введения в Башкортостане режима беспилотной опасности. Из-за этого "Уфа" не смогла улететь в Хабаровск.

Дополнительная информация будет опубликована после получения официальных документов говорится в заявлении клуба

В турнирной таблице Первой лиги "СКА-Хабаровск" теперь с 38 очками занимает 13-е место, а "Уфа", набрав 31 балл, идет 15-й.