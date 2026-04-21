Москва21 апр Вести.Президент Международной ассоциации бокса (IBA), председатель исполкома Федерации бокса России Умар Кремлев удостоен ордена Дружбы. Указ о присуждении награды подписал президент РФ Владимир Путин.

Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов. Уточняется, что Кремлев получит награду за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

Также орден Дружбы тем же указом присвоен директору автономной некоммерческой организации "Новгородский областной Дворец Спорта "Химик" Зайнутдину Раджабову, а также заслуженному мастеру спорта России Муслиму Гаджимагомедову.