Умер автор романов, которые легли в основу фильмов ужасов "Звонок" NHK: автор романов "Звонок" Кодзи Судзуки умер в 68 лет

Москва9 мая Вести.В возрасте 68 лет скончался японский писатель Кодзи Судзуки. Японский писатель создал серию романов, которые легли в основу фильмов ужасов "Звонок".

О смерти писателя сообщил телеканал NHK.

Известный своими многочисленными популярными романами ужасов, таких как "Звонок" и "Спираль", писатель Кодзи Судзуки скончался 8 мая в возрасте 68 лет говорится в сообщении японского телеканала

Писатель умер в больнице Токио после продолжительной болезни.

Свою последнюю литературную работу Кодзи Судзуки опубликовал в прошлом году. Судзуки был специалистом по французской литературе. В 1990 году его дебютный роман Rakuen получил Japan Fantasy Novel Award.

Всемирную известность писателю в 1998 году принес вышедший на экраны фильм ужасов "Звонок".

В 2022 году был снят фильм по еще одному произведению Кодзи Судзуки — "Темные воды". В библиографии автора также входящие в цикл "Звонок" романы "Петля", "Рождение", "Прилив" и "Эс", а также роман "Прогулка богов".

Специалист по романам ужасов опубликовал рассказ "Капля" из девяти глав на рулонах туалетной бумаги. Чтение рассказа занимало всего несколько минут и давало читателю уникальную возможность пережить "состояние ужаса в туалете", как утверждала реклама издания. Стоил такой рулон устрашающей туалетной бумаги 2,2 доллара – сегодня это порядка 180 рублей.