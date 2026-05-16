Москва16 мая Вести.Мариуполь привлекает инвесторов притягательностью морского города, считает заместитель главы города Игнат Яремчук. Об этом он заявил информационной службе "Вести".

Квартиры здесь покупают как местные, так и люди из других российских субъектов: ставка по ипотеке в новых регионах — всего 2%.

Вместе с инфраструктурными инвестициями, которые стали возможны благодаря поддержке всей России, сюда пошли и инвесторы со всей страны. У нас по строительству заключено порядка 100 инвестиционных проектов. Ни в одном городе ДНР нет таких масштабов строительства, потому что Мариуполь, безусловно, обладает своей особой изюминкой — притягательностью морского города подчеркнул Игнат Яремчук

Количество многоквартирных домов, которые были построены в Мариуполе в "украинский" период, крайне мало. За последние четыре года новостроек в городе появилось в десятки раз больше, чем за 30 предыдущих лет.