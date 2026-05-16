Москва16 мая Вести.Численность населения Мариуполя достигает на данный момент 330 тысяч человек — это втрое больше, чем в первые месяцы спецоперации. Такие данные сообщил ИС "Вести" замглавы администрации города Игнат Яремчук.

До начала СВО в городе проживало около 500 тысяч человек. В апреле 2022 года число жителей сократилось до 100 тысяч.

Практически в пять раз сократилась численность населения. Сегодня, благодаря наличию рабочих мест, инфраструктурным проектам, которые ведутся, стройкам, которые осуществляются на территории города, численность уже превышает 300 тысяч. То есть, по экспертным оценкам, это от 320 до 330 тысяч привел цифры Яремчук

В планах федерального правительства стоит восстановление прежней численности — полумиллиона человек и более. Власти видят в этом большой потенциал, отметил он.