Москва31 октВести.В аэропортах Екатеринбурга (Кольцово) и Перми (Большое Савино) в целях безопасности приостановлены полеты самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале ведомства на платформе MAX
Ранее 31 октября сообщалось, что в Свердловской области введен режим беспилотной опасности. Губернатор региона Денис Паслер в своем канале в MAX предупредил, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.