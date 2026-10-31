Росавиация временно запретила полеты в аэропортах Екатеринбурга и Перми

В аэропортах Екатеринбурга и Перми приостановлены полеты Росавиация временно запретила полеты в аэропортах Екатеринбурга и Перми

Москва31 окт Вести.В аэропортах Екатеринбурга (Кольцово) и Перми (Большое Савино) в целях безопасности приостановлены полеты самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее 31 октября сообщалось, что в Свердловской области введен режим беспилотной опасности. Губернатор региона Денис Паслер в своем канале в MAX предупредил, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.