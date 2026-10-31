Режим беспилотной опасности введен в Свердловской и Челябинской областях

В Свердловской и Челябинской областях введен режим беспилотной опасности Режим беспилотной опасности введен в Свердловской и Челябинской областях

Москва31 окт Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Свердловской и Челябинской областях в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщили региональные службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Беспилотная опасности на территории Свердловской области 31.10.2026 в 07.32 (местного времени). Сохраняйте спокойствие. Зайдите в укрытие. Держитесь дальше от окон говорится в канале свердловского главка МЧС России

Спасатели в Челябинской области предупредили, что в связи с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) возможны перебои мобильного интернета.

Ранее 31 октября режим опасности ракетного удара был объявлен в Ростовской, Волгоградской и Саратовской областях.