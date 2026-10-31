Москва31 окт Вести.Режим опасности ракетной атаки со стороны вооруженных формирований Украины объявлен на территории Ростовской, Волгоградской и Саратовской областей. Об этом сообщили региональные службы МЧС России в MAX.

Ракетная опасность в Волгоградской области. Объявлена в 05.00 31.10.2026. Отключите газ, воду, электричество и проследуйте в ближайшее укрытие, а при его отсутствии в ближайшее заглубленное помещение подземного пространства (подвал, погреб, подземный паркинг, метрополитен и т. п.). Возьмите с собой документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства