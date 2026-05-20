Москва20 маяВести.В подмосковном аэропорту Жуковский возобновляют работу без ограничений. Об этом стало известно из сообщения Федерального агентства воздушного транспорта.

Это произошло спустя практически 11 часов. Полеты в воздушной гавани все это время осуществлялись по согласованию.

В аэропорту Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

написано в сообщении Росавиации

Меры действовали в воздушной гавани с 8.34 мск 20 мая. Они вводились в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов.