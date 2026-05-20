Росавиация: в Жуковском сняты ограничения на авиаполеты

В аэропорту Жуковский возобновили полеты гражданской авиации без согласования

Москва20 мая Вести.В подмосковном аэропорту Жуковский возобновляют работу без ограничений. Об этом стало известно из сообщения Федерального агентства воздушного транспорта.

Это произошло спустя практически 11 часов. Полеты в воздушной гавани все это время осуществлялись по согласованию.

В аэропорту Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в сообщении Росавиации

Меры действовали в воздушной гавани с 8.34 мск 20 мая. Они вводились в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов.