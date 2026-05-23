Учебные стрельбы проведут на море в Сочи

Москва23 мая Вести.В Имеретинском и Морском портах города Сочи 23 мая будут проводиться учебные стрельбы, сообщает администрация города.

23 мая, в 13:00 и в 21:40, в акватории Морского порта Сочи состоятся учебные стрельбы. Также стрельбы пройдут в 12:40 — в Порту Имеретинский уточняется в сообщении

В связи с проведением стрельб, в 12:50 в Центральном районе города прозвучит речевое оповещение населения.

Администрация города просит жителей сохранять спокойствие и подчеркивает, что отработка действий военными – залог безопасности.