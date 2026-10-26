В Астрахани потушили пожар в жилых домах на улице Крупской Спасатели полностью ликвидировали возгорание жилых домов в Астрахани

Москва26 окт Вести.В Астрахани спасатели полностью справились с пожаром, охватившим жилые дома в Советском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

По данным ведомства, два жилых дома, хозяйственная постройка и мусор загорелись по адресу: улица Крупской, дом №31, в воскресенье, 25 октября Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

В 23.50 по московскому времени на пожаре объявили ликвидацию открытого горения. Позднее сообщили о полной ликвидации возгорания.

Полная ликвидация говорится в публикации

К тушению привлекались 45 человек личного состава и 15 единиц специальной техники.

В результате ЧП никто не пострадал.