Ребенок и силовик ранены в Белгородской области

В Белгородской области получили ранения ребенок и боец "Орлана" Ребенок и силовик ранены в Белгородской области

Москва13 июн Вести.Два человека получили ранения в Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.

Во время отражения атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ в городе Грайворон пострадал боец подразделения "Орлан".

Боец "Орлана" получил осколочные ранения. Сослуживцы доставили мужчину в Грайворонскую ЦРБ говорится в публикации Оперштаба, размещенной в мессенджере MAX

Кроме того, во дворе частного дома в селе Чайки Белгородского округа сработало взрывное устройство, пострадал 13-летний ребенок.

У несовершеннолетнего диагностировали проникающее ранение легкого и множественные осколочные ранения лица и тела. Школьника эвакуируют в областной центр, мальчик находится в тяжелом состоянии.