Москва13 июнВести.Два человека получили ранения в Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.
Во время отражения атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ в городе Грайворон пострадал боец подразделения "Орлан".
Боец "Орлана" получил осколочные ранения. Сослуживцы доставили мужчину в Грайворонскую ЦРБговорится в публикации Оперштаба, размещенной в мессенджере MAX
Кроме того, во дворе частного дома в селе Чайки Белгородского округа сработало взрывное устройство, пострадал 13-летний ребенок.
У несовершеннолетнего диагностировали проникающее ранение легкого и множественные осколочные ранения лица и тела. Школьника эвакуируют в областной центр, мальчик находится в тяжелом состоянии.