Москва7 авгВести.Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в регионе прорабатывается мобильное приложение, которое сможет принимать сигнал тревоги при разряженном аккумуляторе или отсутствии сотовой сети.
Шуваев отметил, что по итогам встречи с жителями Ракитянского округа одним из основных вопросов, вызывающих беспокойство у граждан стали проблемы с сотовой связью и мобильным интернетом.
Противник повредил базовые станции в округе и это серьезно сказывается на оповещении населения, в том числе при беспилотной и ракетной опасностях.
Прорабатываем новую систему оповещения — мобильное приложение, которое сможет принимать сигнал тревоги даже при разряженном аккумуляторе или отсутствии мобильной сетиговорится в сообщении в мессенджере MAX
Мобильное приложение запустят в тестовом режиме в ближайшее время.