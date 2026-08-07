Белгородские власти готовят приложение об оповещениях, работающее без сети

В Белгородской области прорабатывают систему оповещения, работающую без сети Белгородские власти готовят приложение об оповещениях, работающее без сети

Москва7 авг Вести.Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в регионе прорабатывается мобильное приложение, которое сможет принимать сигнал тревоги при разряженном аккумуляторе или отсутствии сотовой сети.

Шуваев отметил, что по итогам встречи с жителями Ракитянского округа одним из основных вопросов, вызывающих беспокойство у граждан стали проблемы с сотовой связью и мобильным интернетом.

Противник повредил базовые станции в округе и это серьезно сказывается на оповещении населения, в том числе при беспилотной и ракетной опасностях.

Прорабатываем новую систему оповещения — мобильное приложение, которое сможет принимать сигнал тревоги даже при разряженном аккумуляторе или отсутствии мобильной сети говорится в сообщении в мессенджере MAX

Мобильное приложение запустят в тестовом режиме в ближайшее время.