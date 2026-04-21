Москва21 апрВести.В Брянской области женщина подорвалась на мине "Лепесток", ранения оказались смертельными. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
В селе Курковичи Стародубского муниципального округа мирная жительница наступила на мину "Лепесток". В результате террористических действий укронацистов женщина, к сожалению, погибланаписал глава региона в мессенджере "МАКС"
Он выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал, что им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Противопехотная фугасная мина "Лепесток" (ПФМ-1) используется украинскими боевиками для дистанционного минирования местности.