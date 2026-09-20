В Домодедово опровергли сообщения о перекрытии автодороги на фоне атаки БПЛА

В Домодедово сообщили о нормальной транспортной доступности аэропорта В Домодедово опровергли сообщения о перекрытии автодороги на фоне атаки БПЛА

Москва20 сен Вести.В пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили, что появившаяся в ряде СМИ информация об ограничениях на дороге к аэропорту не соответствует действительности.

На данный момент транспортная ситуация на подъездах к авиагавани стабильна.

Все подъездные пути к аэропорту открыты и функционируют в штатном режиме сказано в сообщении в социальной сети "Вконтакте"

Также нет нарушений в работе общественного автотранспорта, затруднений для проезда личных автомобилей, движения на привокзальной площади и прилегающих автодорогах.

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы и пассажиров в полном объеме.

Ранее о перекрытии дороги к авиагавани сообщала пресс-служба Мострансавто в своем Telegram-канале. В частности, сообщалось, что автобусы, следующие в аэропорт, не доезжают до остановки "Аэропорт Домодедово", а сама дорога перекрыта сотрудниками ГАИ.