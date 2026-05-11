В Донецке посадили первые 12 кленов в память о погибших жителях

Москва11 мая Вести.Первые 12 деревьев в рамках проекта "Красный клен" посадили в Донецке. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в MAX.

Он напомнил, что идея проекта возникла среди молодежи.

Ребята предложили высаживать клены в местах гибели наших жителей. У памятника "Детям Донбасса – детям войны" молодежь высадила первые 12 деревьев – в честь 12-летия Донецкой Народной Республики говорится в сообщении Пушилина

Целью проекта является сохранение памяти о трагических событиях. У каждого дерева будет помещен QR-код, ведущий на архивные материалы.