В двух районах Сахалина прогнозируется лавинная опасность В Углегорском и Смирныховском районах Сахалина прогнозируется лавинная опасность

Москва20 апр Вести.В Углегорском и Смирныховском районах Сахалина 21 и 22 апреля прогнозируется лавинная опасность. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Незадолго до этого на сайте ведомства сообщалось, что днем 21 апреля на территории Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинск ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами очень сильные. Вечером 21 апреля и в последующие сутки на реках крайнего юга Сахалина ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-1 м, в бассейне реки Сусуя возможен выход воды на пойму. Кроме этого, на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского районов прогнозируются умеренные осадки, местами сильные, усиление ветра на побережьях 20-25 м/с, на востоке гололедные явления.

Лавинная опасность прогнозируется в Углегорском и Смирныховском муниципальных округах. Обстановка находится на контроле МЧС Сахалинской области сказано в сообщении, опубликованном в канале МЧС по Сахалинской области в мессенджере MAX

Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных метеорологических явлений, переведены в полную готовность.

Жителям и гостям региона рекомендовали не покидать пределы населенного пункта; остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений; уточнить местонахождение родных и близких и принять необходимые меры; тургруппам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду; при необходимости обращаться в дежурные службы.