В Ельце и соседних округах Липецкой области введен красный уровень угрозы БПЛА В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников

Москва2 сен Вести.В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов для города Ельца, а также Елецкого, Измалковского и Становлянского муниципальных округов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в мессенджере MAX.

Объявлен красный уровень для г. Елец, Елецкого МО, Становлянского МО, Измалковского МО "Угроза атаки БПЛА" написал Игорь Артамонов

Жителей призывают соблюдать меры безопасности.

Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.