В Германии обезвредили семь американских бомб времен Второй мировой войны Семь бомб времен Второй мировой войны уничтожили на западе Германии

Москва17 мая Вести.В западной Германии в городе Битбург (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) были успешно обезврежены семь американских бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщила городская администрация.

Боеприпасы обнаружили в ходе разведочных работ в районе велосипедной дорожки. Среди них была одна бомба весом 125 кг и шесть боеприпасов по 30 кг.

В операции по обезвреживанию участвовали около 100 специалистов. Работы заняли примерно один час. На время проведения операции около 200 жителей, проживающих в радиусе 300 метров, были эвакуированы из своих домов.

После обезвреживания бомбы планируют доставить на склад в Кобленце, а затем направить на специализированный завод для дальнейшей утилизации.

В ноябре прошлого года донские саперы обезвредили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную в Краснодарском крае.