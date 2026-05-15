Вашингтон вывез весь обогащенный уран из Венесуэлы Госдеп США: Вашингтон завершил операцию по вывозу урана из Венесуэлы

Москва15 мая Вести.США завершили операцию по вывозу запасов обогащенного урана из Венесуэлы для его последующей утилизации на объекте Саванна-Ривер в Южной Каролине. Об этом заявили в госдепартаменте страны.

Обогащенный уран, который оставался в недействующем исследовательском реакторе RV-1 с 1991 года (около 13 килограммов), был переправлен в начале мая в США с помощью Великобритании.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что на сегодняшний день Национальное управление по ядерной безопасности вывезло и утилизировало более 7 340 килограммов оружейных ядерных материалов по всему миру.