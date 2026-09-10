В Германии зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Германии

Москва10 сен Вести.Землетрясение зафиксировано на юго-западе Германии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмический центр.

Сейсмособытие произошло в 17:27, 10 сентября, по местному времени (18:27 мск). Магнитуда подземных толчков достигала 3,5. Эпицентр явления находился недалеко от города Мангейм.

Накануне землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в акватории Тихого океана вблизи восточного побережья Камчатки.

Ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло в акватории Тихого океана вблизи побережья Северных Курил.