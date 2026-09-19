Женщина ранена в Горловке в результате атаки ВСУ

В Горловке ранена мирная жительница Женщина ранена в Горловке в результате атаки ВСУ

Москва19 сен Вести.Мирная жительница Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) получила ранение в результате атаки ВСУ 18 сентября. Уточненную информацию привел глава городского округа Иван Приходько в мессенджере MAX.

В результате украинской вооруженной агрессии вчера, 18 сентября, в Никитовском районе Горловки ранена мирная жительница говорится в публикации

Накануне Приходько сообщал о повреждении пассажирского автобуса в Никитовском районе Горловки в результате атаки украинского беспилотника.