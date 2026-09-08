Москва8 сенВести.В результате атаки ВСУ на донецкую Горловку ранена женщина. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
Под ударами противника оказались Никитовский, Центрально-Городской и Калиниский районы. Повреждены два многоквартирных дома, машины, объект теплоснабжающей организации и коммунальный транспорт.
В результате украинской вооруженной агрессии в Калининском районе Горловки поврежден объект теплоснабжающей организации… Поврежден автотранспорт одного из коммунальных предприятий… В результате атаки БПЛА ВФУ в Горловке ранена мирная жительницанаписал Приходько в мессенджере МАХ
В городе действует режим повышенной опасности атаки украинских дронов.