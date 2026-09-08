Женщина пострадала при атаке ВСУ на донецкую Горловку

ВСУ атакуют донецкую Горловку, ранена мирная жительница, есть разрушения Женщина пострадала при атаке ВСУ на донецкую Горловку

Москва8 сен Вести.В результате атаки ВСУ на донецкую Горловку ранена женщина. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

Под ударами противника оказались Никитовский, Центрально-Городской и Калиниский районы. Повреждены два многоквартирных дома, машины, объект теплоснабжающей организации и коммунальный транспорт.

В результате украинской вооруженной агрессии в Калининском районе Горловки поврежден объект теплоснабжающей организации… Поврежден автотранспорт одного из коммунальных предприятий… В результате атаки БПЛА ВФУ в Горловке ранена мирная жительница написал Приходько в мессенджере МАХ

В городе действует режим повышенной опасности атаки украинских дронов.