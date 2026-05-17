В Израиле назвали запланированным тестом сильный взрыв под Иерусалимом Times of Israel: мощный взрыв вблизи Бейт-Шемеш был испытанием оборонной фирмы

Москва17 мая Вести.Сильный взрыв, прогремевший вечером 16 мая вблизи израильского города Бейт-Шемеш в окрестностях Иерусалима, был запланированным испытанием государственной оборонной компании Tomer.

Об этом сообщило издание Times of Israel, указав, что деятельность компании связана с разработкой боеприпасов.

В своем заявлении Tomer, которая занимается разработкой двигателей для ракет и снарядов, заявила, что этот взрыв был "заранее запланированным экспериментом, который был проведен в соответствии с планом говорится в публикации газеты

Местные жители в соцсетях задаются вопросом, почему испытания было разрешено провести вечером выходного дня без предварительного оповещения.

Ранее газета The New York Times и израильский канал Channel 12 сообщили, что США и Израиль ведут подготовку к возможному возобновлению войны с Ираном.

Тем временем президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост с подписью: "Это было затишье перед бурей".