Москва17 маяВести.Сильный взрыв, прогремевший вечером 16 мая вблизи израильского города Бейт-Шемеш в окрестностях Иерусалима, был запланированным испытанием государственной оборонной компании Tomer.
Об этом сообщило издание Times of Israel, указав, что деятельность компании связана с разработкой боеприпасов.
В своем заявлении Tomer, которая занимается разработкой двигателей для ракет и снарядов, заявила, что этот взрыв был "заранее запланированным экспериментом, который был проведен в соответствии с планомговорится в публикации газеты
Местные жители в соцсетях задаются вопросом, почему испытания было разрешено провести вечером выходного дня без предварительного оповещения.
Ранее газета The New York Times и израильский канал Channel 12 сообщили, что США и Израиль ведут подготовку к возможному возобновлению войны с Ираном.
Тем временем президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост с подписью: "Это было затишье перед бурей".