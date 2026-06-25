В Карпинске суд оштрафовал чиновника на 20 тысяч рублей за плохие дороги зимой

В Карпинске чиновника оштрафовали за плохое содержание дорог зимой В Карпинске суд оштрафовал чиновника на 20 тысяч рублей за плохие дороги зимой

Москва25 июн Вести.В Карпинске суд оставил в силе штраф в 20 тысяч рублей, назначенный заместителю главы муниципального округа Сергею Скибе за плохое состояние дорог зимой. Об этом сообщил канал "Суды Свердловской области" на платформе MAX.

Судом установлено, что 18 февраля 2026 года на улицах Свердлова и Суворова были зафиксированы нарушения: наличие снежного наката, снежные валы у пешеходных переходов и неубранный снег на тротуарах.

В апреле 2026 года мировой суд оштрафовал чиновника по статье о несоблюдении требований к содержанию дорог (часть 1 статьи 12.34 КоАП РФ).

Скиба пытался обжаловать решение, утверждая в апелляционной жалобе, что исполнял обязанности надлежащим образом, и требуя отмены постановления. Но суд апелляционной инстанции отклонил жалобу, отметив, что именно на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ лежит прямая ответственность за содержание дорог и тротуаров.

Карпинский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу заместителя главы МО Карпинск Сергея Скибы, признав законным административный штраф в 20 тысяч рублей за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети в зимний период говорится в публикации

Постановление вступило в законную силу 18 июня.