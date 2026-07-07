В Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера В Херсонской области ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации

Москва7 июл Вести.В Херсонской области введен режим техногенной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области говорится в публикации

По словам губернатора, режим ЧС позволит ускорить решение вопросов, связанных с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики, а также сократить бюрократические процедуры для оперативной закупки техники, оборудования и материалов.

Сальдо подчеркнул, что для жителей области никаких и ограничений изменений привычного уклада жизни не вводится.