Снегоход с двумя людьми провалился под лед реки Печоры в Усинском районе Республики Коми, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС РФ по региону.
Трагический инцидент произошел в понедельник, 13 апреля.
При пересечении реки Печоры у деревни Захарвань под лед провалился снегоход с двумя людьми: 62-летним мужчиной и 40-летней женщинойсказано в сообщении
Уточняется, что мужчина утонул, а женщину доставили в больницу, где она умерла от переохлаждения.
Спасатели призвали жителей региона не выходить на тонкий лед.