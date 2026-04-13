В Коми два человека погибли, провалившись под лед на снегоходе

Москва13 апр Вести.Снегоход с двумя людьми провалился под лед реки Печоры в Усинском районе Республики Коми, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС РФ по региону.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 13 апреля.

При пересечении реки Печоры у деревни Захарвань под лед провалился снегоход с двумя людьми: 62-летним мужчиной и 40-летней женщиной сказано в сообщении

Уточняется, что мужчина утонул, а женщину доставили в больницу, где она умерла от переохлаждения.

Спасатели призвали жителей региона не выходить на тонкий лед.