Москва21 апрВести.Многокилометровый велопешеходный маршрут через мост на остров Татышев в Красноярске может стать одним из крупнейших и уникальных в Сибири, сообщил ТАСС мэр Красноярска Сергей Верещагин.
По его словам, город обладает уникальными географическими или территориальными качествами.
В восточной части острова планируется построить велопешеходный мост. … Этот объект позволит в перспективе сделать уникальный для Сибири многокилометровый велопешеходный маршрут через весь левый берег Енисея в Красноярске. … В Сибири аналогов нетсказал Верещагин
Красноярск был основан в 1628 году. Сейчас это крупнейший город в Восточной Сибири.