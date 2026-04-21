В Красноярске появится не имеющий аналогов в Сибири велопешеходный маршрут Мэр Верещагин: уникальный велопешеходный маршрут создадут в Красноярске

Москва21 апр Вести.Многокилометровый велопешеходный маршрут через мост на остров Татышев в Красноярске может стать одним из крупнейших и уникальных в Сибири, сообщил ТАСС мэр Красноярска Сергей Верещагин.

По его словам, город обладает уникальными географическими или территориальными качествами.

В восточной части острова планируется построить велопешеходный мост. … Этот объект позволит в перспективе сделать уникальный для Сибири многокилометровый велопешеходный маршрут через весь левый берег Енисея в Красноярске. … В Сибири аналогов нет сказал Верещагин

Красноярск был основан в 1628 году. Сейчас это крупнейший город в Восточной Сибири.