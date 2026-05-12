В Крыму суд оштрафовал мужчину за взрыв петард "Корсар-1" В Крыму оштрафован мужчина из-за нарушения запрета на пиротехнику

Москва12 мая Вести.Суд в Крыму назначил штраф в размере 2 тыс. рублей россиянину, который взорвал несколько маломощных петард "Корсар-1".

При этом на всей территории полуострова с начала специальной военной операции действует запрет на применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В суде мужчина не отрицал факт нарушения и пояснил, что не знал о запрете. Его признали виновным в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.