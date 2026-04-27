Пенсионер из Керчи получил 6 лет за призывы ударить по параду на Красной площади

В Крыму осужден украинский пенсионер, призывавший ударить по Красной площади Пенсионер из Керчи получил 6 лет за призывы ударить по параду на Красной площади

Москва27 апр Вести.Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Крыму и Севастополю.

В совершении указанного преступления обвинялся 64-летний пенсионер Государственной пограничной службы Украины, проживающий в Керчи.

Опубликовал в Telegram-канале в открытом доступе текстовые комментарии, в которых призывал к совершению ударов посредством БПЛА по Красной площади говорится в публикации

Уточняется, что бывший украинский пограничник призывал атаковать Красную площадь в момент проведения Парада Победы в честь очередной годовщины окончания Великой Отечественной войны.

Впоследствии подозреваемого задержали. Как стало известно, сейчас его признали виновным и приговорили к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.