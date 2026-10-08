Москва8 октВести.В Кутузовском тоннеле в Москве, произошло дорожно-транспортное происшествие с гибелью ребенка, восстановлено. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Движение в Кутузовском тоннеле восстановленоговорится в канале ведомства на платформе MAX
Ранее сообщалось, что вечером 7 октября в Кутузовском тоннеле автомобиль наехал на препятствие, в результате чего девочка, находившаяся в машине, получила смертельные травмы. После аварии движение в районе ДТП было затруднено.