Движение в Кутузовском тоннеле в Москве, где в ДТП погиб ребенок, восстановлено

В Кутузовском тоннеле в Москве, где погиб в ДТП ребенок, восстановлено движение Движение в Кутузовском тоннеле в Москве, где в ДТП погиб ребенок, восстановлено

Москва8 окт Вести.В Кутузовском тоннеле в Москве, произошло дорожно-транспортное происшествие с гибелью ребенка, восстановлено. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение в Кутузовском тоннеле восстановлено говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее сообщалось, что вечером 7 октября в Кутузовском тоннеле автомобиль наехал на препятствие, в результате чего девочка, находившаяся в машине, получила смертельные травмы. После аварии движение в районе ДТП было затруднено.