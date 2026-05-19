Худрук ансамбля в Кузбассе получила 3 года условно за присвоение денег

Москва19 мая Вести.Руководитель ансамбля из Белово получила 3 года условно за присвоение денег, собранных родителями на поездку детей на танцевальный конкурс, сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса в мессенджере МАХ.

В ноябре 2024 года руководитель детского ансамбля эстрадного танца сообщила родителям, что хочет организовать поездку воспитанников на конкурс в Казань.

Родители несовершеннолетних передали женщине денежные средства на общую сумму свыше 610 тыс. рублей. Однако указанными деньгами осужденная распорядилась по своему усмотрению, потратив на личные нужды отметили в пресс-службе

После этого она сообщила родителям, что при организации поездки возникли трудности, и предложила поучаствовать в другом конкурсе в Новокузнецке. К этому моменту у нее оставалось только 100 тыс. рублей. Родители согласились на замену.

Вину в совершении преступления 26-летняя подсудимая признала полностью, материальный ущерб возместила. Суд назначил ей 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда вступил в законную силу.