Москва19 маяВести.Руководитель ансамбля из Белово получила 3 года условно за присвоение денег, собранных родителями на поездку детей на танцевальный конкурс, сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса в мессенджере МАХ.
В ноябре 2024 года руководитель детского ансамбля эстрадного танца сообщила родителям, что хочет организовать поездку воспитанников на конкурс в Казань.
Родители несовершеннолетних передали женщине денежные средства на общую сумму свыше 610 тыс. рублей. Однако указанными деньгами осужденная распорядилась по своему усмотрению, потратив на личные нуждыотметили в пресс-службе
После этого она сообщила родителям, что при организации поездки возникли трудности, и предложила поучаствовать в другом конкурсе в Новокузнецке. К этому моменту у нее оставалось только 100 тыс. рублей. Родители согласились на замену.
Вину в совершении преступления 26-летняя подсудимая признала полностью, материальный ущерб возместила. Суд назначил ей 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор суда вступил в законную силу.