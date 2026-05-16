В "Лео и Тиге. Дорога на Байкал" есть шаманские бубны и китайские инструменты

Москва16 мая Вести.При записи музыки к мультфильму "Лео и Тиг. Дорога на Байкал" были использованы шаманские бубны и различные китайские национальные инструменты. Об этом рассказал ИС "Вести" композитор Александр Биллион.

По его мнению, звучание этих инструментов служит украшением путешествия героев мультфильма по просторам России.

Музыкальное оформление мультфильма состоит из оркестра, сплетенного с этническими инструментами, такими как большими шаманскими бубнами, разными китайскими национальными инструментами, типа гучжэн или хулусы, что очень приукрашивает, мне кажется, путешествия и погони в нашей истории поделился он

Ранее его коллега художник-постановщик Рита Пеньковская поделилась, что создатели попытались показать широту географии России: степи, лес, тайгу. Также создатели решили выйти за ее пределы и затронули еще и Китай.