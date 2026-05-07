В Волгограде обрушилась часть потолка одного из лицеев

В лицее Волгограда обрушилась часть потолка, занятия отменены В Волгограде обрушилась часть потолка одного из лицеев

Москва7 мая Вести.В лицее №6 города Волгограда произошло обрушение части потолка. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на департамент по образованию.

Инцидент произошел в коридоре на втором этаже учебного заведения.

От деревянной обрешетки отвалилось несколько фрагментов штукатурки, которые задели и сместили несколько блоков подвесного потолка говорится в канале мэрии Волгограда в MAX

В результате произошедшего пострадавших нет. Занятия были отменены или перенесены в другую часть здания.

Теперь предстоят работы по восстановлению обрушенных конструкций. Подготовка к ним уже начата. По планам, они будут проведены в предстоящие выходные дни