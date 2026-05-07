Москва7 маяВести.В лицее №6 города Волгограда произошло обрушение части потолка. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на департамент по образованию.
Инцидент произошел в коридоре на втором этаже учебного заведения.
От деревянной обрешетки отвалилось несколько фрагментов штукатурки, которые задели и сместили несколько блоков подвесного потолкаговорится в канале мэрии Волгограда в MAX
В результате произошедшего пострадавших нет. Занятия были отменены или перенесены в другую часть здания.
Теперь предстоят работы по восстановлению обрушенных конструкций. Подготовка к ним уже начата. По планам, они будут проведены в предстоящие выходные дни