В ЛНР об авиационной, ракетной и беспилотной опасностях будут оповещать по СМС

В ЛНР о ракетной, авиационной и беспилотной опасностях будут оповещать по СМС В ЛНР об авиационной, ракетной и беспилотной опасностях будут оповещать по СМС

Москва14 авг Вести.Оповещения об авиационной, ракетной и беспилотной опасностях будут поступать жителям ЛНР по СМС. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Отмечается, что в последнее время атаки украинских боевиков усилились.

Одних сирен оповещения уже недостаточно … Оповещения об авиационной, ракетной и беспилотной опасности теперь будут поступать через СМС-сообщения от оператора "МКС". Помимо этого, в мессенджере MAX запускаем пять официальных каналов. Предупреждения в них будут публиковаться в соответствии с территориальной привязкой написал Пасечник в своем канале в мессенджере МАХ

Глава ЛНР добавил, что обстановка остается напряженной, но контролируемой — несмотря на удары врага, продукты и медикаменты людям доставляются регулярно.