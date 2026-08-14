Москва14 авгВести.Оповещения об авиационной, ракетной и беспилотной опасностях будут поступать жителям ЛНР по СМС. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Отмечается, что в последнее время атаки украинских боевиков усилились.
Одних сирен оповещения уже недостаточно … Оповещения об авиационной, ракетной и беспилотной опасности теперь будут поступать через СМС-сообщения от оператора "МКС". Помимо этого, в мессенджере MAX запускаем пять официальных каналов. Предупреждения в них будут публиковаться в соответствии с территориальной привязкойнаписал Пасечник в своем канале в мессенджере МАХ
Глава ЛНР добавил, что обстановка остается напряженной, но контролируемой — несмотря на удары врага, продукты и медикаменты людям доставляются регулярно.