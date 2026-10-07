Москва7 октВести.Любопытство является самой грубой ошибкой поведения граждан во время атаки беспилотных летательных аппаратов. Такой информацией поделился заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Вадим Гаршин на пресс-конференции.
Человек совершает самую главную ошибку при угрозе появления беспилотника, когда он или выходит на улицу, или подходит к окнам и пытается рассмотреть что-то или сфотографироватьприводит слова Гаршина ТАСС
Гаршин подчеркнул, что таким образом человек подвергает себя угрозе осколочно-фугасного поражения. Поэтому проявлять любознательность или любопытство при атаке БПЛА ни в коем случае нельзя.