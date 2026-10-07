В МЧС назвали основную ошибку поведения граждан во время атаки БПЛА МЧС: главной ошибкой поведения при атаке БПЛА является любопытство

Москва7 окт Вести.Любопытство является самой грубой ошибкой поведения граждан во время атаки беспилотных летательных аппаратов. Такой информацией поделился заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Вадим Гаршин на пресс-конференции.

Человек совершает самую главную ошибку при угрозе появления беспилотника, когда он или выходит на улицу, или подходит к окнам и пытается рассмотреть что-то или сфотографировать приводит слова Гаршина ТАСС

Гаршин подчеркнул, что таким образом человек подвергает себя угрозе осколочно-фугасного поражения. Поэтому проявлять любознательность или любопытство при атаке БПЛА ни в коем случае нельзя.