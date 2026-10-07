В Новой Каховке при атаке БПЛА ранен один человек, повреждены жилые дома

При атаке БПЛА в Новой Каховке ранен мирный житель, повреждены жилые дома В Новой Каховке при атаке БПЛА ранен один человек, повреждены жилые дома

Москва7 окт Вести.В результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Новую Каховку повреждения получили жилые дома. О последствиях атаки в MAX рассказал врио главы города Владимир Оганесов.

В результате атаки БПЛА в г. Таврийск повреждены 3 индивидуальных дома говорится в сообщении

Пострадал один человек, сообщил Оганесов.

Врио главы города напомнил, что при звуке БПЛА нужно немедленно зайти в укрытие. Запрещено подходить к обломкам и трогать подозрительные предметы, так как они могут быть взрывоопасны.