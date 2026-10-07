Москва7 октВести.В результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Новую Каховку повреждения получили жилые дома. О последствиях атаки в MAX рассказал врио главы города Владимир Оганесов.
В результате атаки БПЛА в г. Таврийск повреждены 3 индивидуальных домаговорится в сообщении
Пострадал один человек, сообщил Оганесов.
Врио главы города напомнил, что при звуке БПЛА нужно немедленно зайти в укрытие. Запрещено подходить к обломкам и трогать подозрительные предметы, так как они могут быть взрывоопасны.