В Новой Каховке из-за атаки БПЛА погиб один человек, повреждены три жилых дома

В Новой Каховке при атаке БПЛА погиб один человек, повреждены жилые дома В Новой Каховке из-за атаки БПЛА погиб один человек, повреждены три жилых дома

Москва6 окт Вести.В результате атаки БПЛА ВСУ на Новую Каховку нанесены повреждения жилым домам. О последствиях атаки в MAX рассказал врио главы городского округа города Новая Каховка Владимир Оганесов..

В результате атаки БПЛА в пгт. Днепряны повреждены два индивидуальных жилых дома и произошло возгорание одного индивидуального жилого дома сообщил он

В городе Таврийск в результате атаки беспилотника погиб мирный житель.

Оганесов напомнил, что при звуке БПЛА необходимо немедленно зайти в укрытие. Запрещается подходить к обломкам и трогать подозрительные предметы, так как они могут быть взрывоопасны.