Москва6 октВести.В результате атаки БПЛА ВСУ на Новую Каховку нанесены повреждения жилым домам. О последствиях атаки в MAX рассказал врио главы городского округа города Новая Каховка Владимир Оганесов..
В результате атаки БПЛА в пгт. Днепряны повреждены два индивидуальных жилых дома и произошло возгорание одного индивидуального жилого домасообщил он
В городе Таврийск в результате атаки беспилотника погиб мирный житель.
Оганесов напомнил, что при звуке БПЛА необходимо немедленно зайти в укрытие. Запрещается подходить к обломкам и трогать подозрительные предметы, так как они могут быть взрывоопасны.