Никто не пострадал при обезвреживании БПЛА в Новой Каховке

БПЛА обезврежен в Новой Каховке Никто не пострадал при обезвреживании БПЛА в Новой Каховке

Москва23 сен Вести.Группа разминирования обезвредила беспилотный летательный аппарат в Новой Каховке Херсонской области. Об этом рассказал врио главы городского округа Владимир Оганесов.

Силами военизированной группы разминирования обезврежен БПЛА. Жертв и разрушений нет написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Гражданам также напомнили, что при звуке приближающегося беспилотника необходимо быстро пройти в укрытие (подвал, цокольный этаж, плотная стена без окон), отойти от окон и стеклянных конструкций, лечь на пол, закрыть голову руками. Также нельзя приближаться и трогать подозрительные предметы , поскольку они могут быть взрывоопасны.