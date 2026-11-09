В Таврийске при атаке беспилотника ранен мужчина Житель Херсонской области пострадал в результате атаки БПЛА

Москва9 ноя Вести.В городе Таврийск Херсонской области в результате атаки беспилотника пострадал мужчина, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Новая Каховка Владимир Оганесов.

В городе Таврийск ранен мирный житель написал он в своем Telegram-канале

Кроме того, в поселке городского типа Днепряны повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка.

Глава округа обратился к гражданам с призывами при атаке беспилотников укрываться в безопасных помещениях, а также не подходить к упавшим обломкам аппаратов, поскольку они могут быть взрывоопасными.