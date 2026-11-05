Москва5 нояВести.Житель Новой Каховки в Херсонской области пострадал в результате украинских ударов, также зафиксированы повреждения инфраструктуры. Об этом сообщил врио главы городского округа Владимир Оганесов.
В результате атаки БПЛА в пгт. Днепряны повреждены три индивидуальных жилых дома, два из которых с последующим возгоранием, не функционирующий продуктовый магазин, автобус, трактор и микроавтобус. Также, пострадал один мирный жительнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Ранее в этот день сообщалось о двоих пострадавших в результате украинских ударов в Горловке в ДНР.