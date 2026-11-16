Три мирных жителя получили ранения при атаке украинских БПЛА на Таврийск

В Таврийске при атаке БПЛА ранены 3 мирных жителя Три мирных жителя получили ранения при атаке украинских БПЛА на Таврийск

Москва16 ноя Вести.Временно исполняющий обязанности городского округа Каховка Херсонской области Владимир Оганесов сообщил, что в результате атаки БПЛА на город Таврийск ранены три мирных жителя.

Информация об этом была опубликована в его канале в мессенджере MAX.

В результате атаки БПЛА в г. Таврийск получили ранения трое мирных жителей сказано в сообщении

Оганесов напомнил населению алгоритм действий во время воздушной тревоги. Услышав звук БПЛА, нужно немедленно проследовать в любое укрытие - спуститься в подвал или цокольный этаж, а также отойти подальше от стеклянных конструкций, лечь на пол и прикрыть голову руками.

При обнаружении фрагментов сбитых дронов или подозрительных предметов, нельзя подходить к ним близко и, тем более, трогать руками.