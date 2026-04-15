Москва15 апрВести.В городе Мелитополе Запорожской области в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины повреждены жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем официальном Telegram-канале.
В результате ночной атаки противника на Мелитополь повреждения получили жилые доманаписал Евгений Балицкий
Отмечается, что в многоквартирном доме на улице Кирова вспыхнул балкон. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал.
На улице Островского было атаковано частное домовладение. Ранения получил мужчина 1966 года рождения. Врачи оказывают ему необходимую помощь.
На местах работают сотрудники экстренных и коммунальных служб.