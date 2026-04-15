В Мелитополе после ночного обстрела повреждены жилые дома и пострадал мужчина

В Мелитополе в результате ночной атаки ВСУ пострадали жилые дома, есть раненый В Мелитополе после ночного обстрела повреждены жилые дома и пострадал мужчина

Москва15 апр Вести.В городе Мелитополе Запорожской области в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины повреждены жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем официальном Telegram-канале.

В результате ночной атаки противника на Мелитополь повреждения получили жилые дома написал Евгений Балицкий

Отмечается, что в многоквартирном доме на улице Кирова вспыхнул балкон. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал.

На улице Островского было атаковано частное домовладение. Ранения получил мужчина 1966 года рождения. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

На местах работают сотрудники экстренных и коммунальных служб.