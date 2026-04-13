Студента, бросившего ботинок в саркофаг Ленина в Москве, арестовали на 10 суток

В Москве на 10 суток арестовали студента, бросившего ботинок в саркофаг Ленина

Москва13 апр Вести.Тверской районный суд Москвы назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток 18-летнему студенту, бросившему мокасин в саркофаг Владимира Ленина в Мавзолее на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что 8 апреля Константин Бодунов, находясь в траурном зале Мавзолея, нецензурно выражался, размахивал руками, нанес удары по саркофагу Ленина и бросил в него мокасин.

Неоднократные законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия отказался. При задержании и доставлении в отдел полиции он вел себя агрессивно, отталкивал стражей порядка и пытался вырваться отмечается в сообщении

Вину в неповиновении полицейским студент не признал. При этом он подтвердил, что находился в Мавзолее и бросил обувь.

По словам молодого человека, сделал он это, потому что не согласен с "экономической и религиозной политикой" Ленина.