Машина опрокинулась ночью на Кутузовском проспекте в Москве

В Москве на Кутузовском проспекте перевернулась машина с юношей за рулем Машина опрокинулась ночью на Кутузовском проспекте в Москве

Москва12 ноя Вести.Ночью 12 ноября на Кутузовском проспекте в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие. Машина перевернулось и вылетела на встречку. Об этом сообщили в столичном Дептрансе в MAX.

Автомобилем управлял молодой человек 2006 года рождения.

Водитель 2006 года рождения, управляя автомобилем, не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, после чего машина опрокинулась и выехала на полосу встречного движения отмечается в сообщении

На месте происшествие работали оперативные службы. На данный момент движение не затруднено.

О состоянии здоровья водителя информации не поступало.