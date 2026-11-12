Москва12 нояВести.Ночью 12 ноября на Кутузовском проспекте в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие. Машина перевернулось и вылетела на встречку. Об этом сообщили в столичном Дептрансе в MAX.
Автомобилем управлял молодой человек 2006 года рождения.
Водитель 2006 года рождения, управляя автомобилем, не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, после чего машина опрокинулась и выехала на полосу встречного движенияотмечается в сообщении
На месте происшествие работали оперативные службы. На данный момент движение не затруднено.
О состоянии здоровья водителя информации не поступало.