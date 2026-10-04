Машина перевернулась в результате ДТП в центре Москвы

На проспекте Академика Сахарова произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля Машина перевернулась в результате ДТП в центре Москвы

Москва4 окт Вести.Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома №7 на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы. По данным столичного Дептранса, в результате ДТП перевернулась машина.

Произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля. На месте работают оперативные службы города говорится в заявлении ведомства в MAX

Обстоятельства происшествия и данные о пострадавших уточняются.

Водителей просят использовать альтернативные маршруты, так как движение на участке, где случилась авария, затруднено.