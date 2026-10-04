Москва4 октВести.На Садовой-Спасской улице в центре Москвы столкнулись два автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
В результате инцидента пострадали два человека.
По предварительным данным около 19.20 в районе д. 18 стр. 1 по Садовой-Спасской улице произошло столкновение 2 транспортных средствговорится в публикации
Уточняется, что Toyota столкнулась с автомобилем "Газель", последняя не устояла на колесах и перевернулась.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.