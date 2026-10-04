Два человека пострадали в ДТП в центре Москвы

"Газель" попала в ДТП в центре Москвы, есть пострадавшие Два человека пострадали в ДТП в центре Москвы

Москва4 окт Вести.На Садовой-Спасской улице в центре Москвы столкнулись два автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В результате инцидента пострадали два человека.

По предварительным данным около 19.20 в районе д. 18 стр. 1 по Садовой-Спасской улице произошло столкновение 2 транспортных средств говорится в публикации

Уточняется, что Toyota столкнулась с автомобилем "Газель", последняя не устояла на колесах и перевернулась.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.