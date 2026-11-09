ДТП произошло на Нахимовском проспекте в Москве, обстоятельства уточняются

На Нахимовском проспекте в районе Симферопольского бульвара произошло ДТП ДТП произошло на Нахимовском проспекте в Москве, обстоятельства уточняются

Москва9 ноя Вести.В Москве на Нахимовском проспекте, недалеко от Симферопольского бульвара, случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы на платформе MAX.

На Нахимовском проспекте (в районе Симферопольского бульвара) произошло ДТП говорится в публикации

Отмечается, что на месте уже работают сотрудники оперативных служб. Что именно произошло и есть ли пострадавшие, пока выясняется.

На движение транспорта в районе аварии происшествие не повлияло.