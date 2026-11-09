На Нахимовском проспекте (в районе Симферопольского бульвара) произошло ДТП

Москва9 нояВести.В Москве на Нахимовском проспекте, недалеко от Симферопольского бульвара, случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы на платформе MAX.
На Нахимовском проспекте (в районе Симферопольского бульвара) произошло ДТПговорится в публикации
Отмечается, что на месте уже работают сотрудники оперативных служб. Что именно произошло и есть ли пострадавшие, пока выясняется.
На движение транспорта в районе аварии происшествие не повлияло.